Zełenski: to nie jest wojna przeciwko Rosji, lecz za Ukrainę

Obecna wojna to nie wojna przeciwko Rosji, ale wojna „z Rosją, za Ukrainę”, Ukraina broni kraju i niepodległości - powiedział w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski w komentarzu dla telewizji ICTV

To jest wojna z Rosją, za Ukrainę. Mówi to o tym, że prawda jest po naszej stronie, że my walczymy o swoje. Nie można przegrać wojny o niepodległość - powiedział Zełenski.