PKO Leasing sfinansuje urządzenia zasilające "elektryki"

Grupa PKO Leasing wprowadziła do oferty finansowanie w leasingu lub pożyczce punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz magazynów energii

Obserwując otoczenie rynkowe oraz potrzeby naszych obecnych i potencjalnych klientów, przygotowaliśmy szeroką ofertę dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć swój udział w rozwoju rynku pojazdów zeroemisyjnych poprzez rozbudowę sieci punktów ładowania -powiedział dyrektor rynku maszyn i urządzeń w PKO Leasing Piotr Klimczak, cytowany w komunikacie. Zależy nam na kompleksowym wspieraniu wszystkich klientów niezależnie od profilu prowadzonego biznesu: właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy planują rozpoczęcie swojej przygody z autami zeroemisyjnymi, firm, które dysponują rozbudowaną flotą pojazdów, jak również przedsiębiorstw transportowych, obsługujących chociażby miejskie linie autobusowe. Przedsiębiorcy mogą sfinansować zakup urządzeń zasilających pojazdy elektryczne, które posłużą jako przydomowe stacje ładowania. Ładowarki znajdą również zastosowanie w prowadzonych biznesach, wzbogacając parkingi znajdujące się przy firmach, restauracjach, czy salonach dilerskich - dodał.

Firma przygotowała dwie propozycje dla przedsiębiorców, inwestorów i podmiotów prywatnych. Pierwsza dotyczy finansowania w leasingu lub pożyczce punktów ładowania, które umożliwiają ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą min. 3 miesiące. Finansowanie dotyczy przedmiotów o maksymalnej wartości nawet do 250 tys. zł. Warunkiem otrzymania finansowania jest wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości aktywa.

Druga oferta obejmuje finansowanie nowych stacji ładowania oraz magazynów energii o mocy powyżej 22 kW. Ta opcja umożliwia sfinansowanie za pomocą pożyczki wolnostojących obiektów budowlanych z zainstalowanym co najmniej jednym puntem ładowania lub urządzeń budowlanych obejmujących stacje ładowania związane z obiektem budowlanym, np. carporty. Stacje ładowania oraz magazyny energii dostępne są wyłącznie w pożyczce. Okres finansowania wynosi od 6 do 72 miesięcy, zaś maksymalna wartość przedmiotu to nawet 500 tys. zł, podano w materiale.

Możliwość finansowania w leasingu i pożyczce urządzeń zasilających pojazdy elektryczne to nie jedyny ‘zielony’ produkt wspierający ekologiczne rozwiązania przygotowany przez Grupę PKO Leasing dla swoich klientów. W portfolio grupy jest również oferta leasingu lub pożyczki na urządzenia fotowoltaiczne. Przedsiębiorcy mają możliwość sfinansowania paneli fotowoltaicznych wraz z ich instalacją przy współpracy z autoryzowanymi dostawcami. Finansowanie nowych urządzeń do 250 tys. zł odbywa się w procedurze uproszczonej, bez konieczności dostarczania dokumentów finansowych - czytamy w komunikacie.

Od stycznia br. Grupa PKO Leasing pomaga swoim klientom w uzyskaniu dofinansowania do kosztów leasingu i wynajmu długoterminowego aut elektrycznych w ramach programu „Mój elektryk”. Oferuje również pojazdy zeroemisyjne dostępne od ręki na platformie Automarket.pl, przypomniano w materiale.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

ISBnews/KG