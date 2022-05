Największa gospodarka świata zwalnia ostrzej, niż zakładano

Gospodarka Stanów Zjednoczonych zwalnia nieco szybciej, niż zakładali ekonomiści – wynika z rewizji statystyk dot. PKB USA. W I kw. amerykański Produkt Krajowy Brutto zmalał o 1,5 proc. w ujęciu annualizowanym, choć analitycy spodziewali się spadku o 1,1 proc. – czytamy na portalu Bankier.pl

Wynik za I kwartał jest znacznie gorszy niż za ostatni kwartał roku, kiedy amerykański PKB wzrósł o 6,9 proc. Dane za okres styczeń – marzec br. oznaczają także pierwszy spadek PKB w USA od wiosny 2020 r., kiedy piętno na amerykańskiej gospodarce odcisnął lockdown spowodowany przez pandemię Covid-19.

Kiepski rezultat I kwartału po części wynikał z efektu wysokiej bazy z kwartału poprzedniego. Niemniej jednak w danych o PKB widać lekką słabość amerykańskiej gospodarki, co może zmusić Fed do zacieśnienia polityki w znacznie mniej sprzyjających okolicznościach niż te, z którymi mieliśmy do czynienia w roku 2021 – informuje Bankier.pl.