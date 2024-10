Donald Tusk poręcza twarzą. 800 plus bez ograniczeń

800 plus będzie wypłacane na każde dziecko tak długo, jak ja będę odpowiadał za prace tego rządu. Nie będzie kryteriów, nie będzie ograniczeń – powiedział we wtorek premier Donald Tusk.

Przypomnijmy, co Donald Tusk mówił o projekcie 500 plus na każde dziecko w 2014 roku. Podkreślał wówczas: „

Według mojej najlepszej wiedzy nie ma takiej możliwości sfinansowania tego projektu.

W 2024 roku, po roku zarządzania państwem, najnowsze dane pokazują szybki wzrost deficytu budżetowego Polski. Premier został zapytany po posiedzeniu Rady Ministrów o przyszłość programu 800 plus.

Nie dajcie się wmanewrować tym, którzy chcą – nie po raz pierwszy – wmówić Polakom, że jak ja jestem premierem, to znaczy, że coś zabiorę. Ja już lata temu powiedziałem (…), że nic co było dane, nie zostanie odebrane – zapewnił Tusk.

Inne funkcje świadczenia 800 plus

Odniósł się do słów wiceszefowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandry Gajewskiej, że program 800 plus i inne programy społeczne na razie nie przyczyniły się do poprawy liczby urodzeń w Polsce.

Ten program ma także inne funkcje, inne cele – przede wszystkim wyciąganie z ubóstwa setek tysięcy polskich rodzin, które mają dzieci, szczególnie rodzin wielodzietnych – podkreślił premier.

Zapewnił, że „nie będzie kryteriów (dochodowych), nie będzie ograniczeń. 800 plus będzie wypłacane na każde dziecko” tak długo, jak długo on będzie odpowiadał za prace rządu.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Morawiecki: zatrzymać drożyznę Tuska!

Tusk rozbije Lasy Państwowe? Na początek pozwalnia!

Katastrofa Volkswagena! Zamyka fabryki, zwolni tysiące

»» Były prezes Orlenu Daniel Obajtek na antenie telewizji wPolsce24: „naruszyłem wielkie, wielomiliardowe interesy. Może został wydany na mnie wyrok?” – oglądaj tutaj: