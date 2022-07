Francuski historyk: W porównaniu z Polską Francja to piekło

Francuski historyk pochwalił się wizytą w naszym kraju. Co napisał? „W porównaniu z Polską Francja to piekło na ziemi!”

Czasem trzeb kogoś zupełnie spoza punktu odniesienia, żeby ocenić jak jest naprawdę. A jeśli wierzyć choćby opinii tego francuskiego profesora, Polska to: szczęście, bezpieczeństwo i brak biedy.

Francuski nauczyciel historii Kevin Bossuet poinformował na Twitterze, że przebywa w Polsce. Co sądzi o naszym kraju?

Historyk, który często występuje we francuskich mediach zwrócił uwagę na to, że w Polsce można bez strachu chodzić nocą po mieście. Dodał również, że nie widzi się chuligaństwa, a jadąc komunikacją miejską nie trzeba chować telefonu.

Obecnie jestem w Polsce i to niewypowiedziane szczęście móc korzystać z transportu publicznego bez chowania laptopa, móc chodzić bez strachu w nocy lub nie widzieć nieuprzejmości/barbarzyństwa - napisał na Twitterze. W porównaniu z Polską Francja to piekło na ziemi! - dodał.

No cóż, można to tylko skwitować tym, że wie o tym chyba każdy, kto wyjechał za granicę na dłużej, np. do pracy, a nie tylko na wakacje.

wPolityce.pl, mw

CZYTAJ TEŻ: Wojska Rosji z niewielkimi zdobyczami na Ukrainie

CZYTAJ TEŻ: Kryzys rządowy we Włoszech. Pogłębia się chaos polityczny