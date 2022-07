Śliwińska: ustawowa regulacja cen paliw będzie nieskuteczna

To jest stały trend, co podkreślają wszyscy eksperci. Cena baryłki to jedno, ale niepewność na rynkach związana z wojną, z oczekiwaną recesją, kosztami wytworzenia paliwa, kosztami logistyki – to drugie. Nawet, jeśli cena ropy spada, nie zawsze się to będzie przekładało się na końcową cenę paliw na stacjach – wyjaśnia.