Kontrola rodzicielska: do kiedy monitorować dzieci w Internecie

Dzieci na ogół sprawnie poruszają się w Internecie, co nie oznacza, że mogą buszować w sieci bez kontroli rodziców

Oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej jest bardzo pomocnym rozwiązaniem chroniącym bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Jednak wielu rodziców zastanawia się, kiedy otworzyć przed swoimi pociechami wirtualny świat, a także w jakim momencie przestać monitorować ich aktywność online. Według rodziców biorących udział w najnowszym badaniu PCMag Tech Parenting, najlepszym wiekiem do rozpoczęcia przygody z Internetem jest 10 lat. Ten wiek wskazało 17 proc. respondentów, na drugim miejscu znalazły się dzieci dwunastoletnie (12 proc.) oraz ośmioletnie (10 proc.).

Kontrola rodzicielska online nie jest łatwym procesem. Przyznanie dziecku dostępu do urządzenia oznacza otwarcie go na ogromny świat informacji, rozrywki i społeczności, ale także wiele innych problemów.

Kontrola rodzicielska pomaga wypracować lepsze nawyki związane z użyciem smartfona czy komputera. Tego typu funkcjonalność jest oferowana przez niektóre programy antywirusowe. Jednak trzeba umiejętnie posługiwać się tym narzędziem. Nie powinno ono być wykorzystywane do obsesyjnego śledzenia każdego ruchu dziecka w Internecie lub naruszania jego prywatności – tłumaczy Mariusz Politowicz, z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.

Wśród największych zagrożeń czyhających na najmłodszych internautów rodzicie uczestniczący w ankiecie PCMag Tech Parenting, wymienili: agresywnych internautów (42 proc), nieodpowiednie treści (39 proc.), uzależnienie od technologii (33 proc), obniżenie aktywności fizycznej (28 proc.), cyberprzemoc (26 proc.).

Autorzy badania zapytali też rodziców do jakiego wieku zamierzają kontrolować działania swoich dzieci w Internecie. Większość - 31 proc. twierdzi, że do 18 lat, a 17 proc. uważa, że do czasu, kiedy dziecko osiągnie wiek 16 lat.

Jednak w rzeczywistości nie ma idealnego wieku. W niektórych domach możesz zaufać nawet 8-latkowi, w innych możesz nadal chcieć lub potrzebować aktywnej kontroli rodzicielskiej przez znacznie dłuższy czas. To kwestia indywidualna.

Czytaj też: Cyberprzestępcy podszywają się pod znane portale sprzedażowe

WHITE-MAGICK/KG