Praca zamiast pobytu z dziećmi? Tego chce rząd

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała w „DGP”, że jednym z priorytetów ministerstwa w zakresie polityki rodzinnej jest zwiększenie liczby miejsc w żłobkach.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w wywiadzie dla wtorkowego wydania „Dziennika Gazety Prawnej” powiedziała, że projekt ustawy o tzw. babciowym (program „Aktywny Rodzic”) jest na ukończeniu i trafi wkrótce do dalszych prac rządowych.

Rozbudowaliśmy wstępną koncepcję tak, żeby składała się z kilku komponentów. Po pierwsze to świadczenie 1500 zł w sytuacji, w której rodzice pracują i potrzebują wsparcia niani, czy kogoś z bliskiej z rodziny, kto może pełnić taką rolę. Ale nie chcemy, żeby to wiązało się z wypychaniem z rynku pracy na przykład babci czy dziadka, tylko z aktywizacją takiej osoby, dlatego będziemy zachęcać do zawierania z tego tytułu umowy uaktywniającej lub jakiegoś jej odpowiednika - korzystnego i łatwo dostępnego, ale pozwalającego choćby na odnotowanie, kim jest osoba opiekująca się dzieckiem.