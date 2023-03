Rekordowe zapotrzebowanie na szkolnych psychologów. Szok!

W latach 2016-2023 liczba etatów psychologów w szkołach wzrosła o 80 proc. - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że to zadaje kłam stwierdzeniom opozycji wobec rządu co do braku działań podejmowanych w tym obszarze.

Rzecznik rządu w poniedziałek na konferencji prasowej podał dane dotyczące pomocy psychologicznej i psychologów w szkołach. Jak zauważył, jest to kwestia, która „wzbudza trochę emocji”. „Warto się tutaj powołać na fakty” - dodał.

Chciałbym pokazać, jakie działania w ostatnim czasie były podejmowane w tym obszarze, bo myślę, że liczby tutaj wiele podpowiedzą, zaznaczył.

Müller przedstawił dane, z których wynika, że za rządu koalicji PO-PSL w latach 2008-2015 liczba etatów psychologów w szkołach wzrosła z 5886 do 7620, czyli o 29 proc.

Dla porównania okres, w którym my sprawujemy władzę liczba psychologów wzrosła o 80 proc., powiedział rzecznik rządu.

Podał, że w 2016 r. w szkołach było 7983 etatów psychologów, a w 2023 r. liczba etatów psychologów to 14358.

To zadaje pewien kłam stwierdzeniom opozycji wobec rządu co do braku działań podejmowanych w tym obszarze- wskazał Müller. Tak jak państwo wiecie nakłady w tym obszarze wzrosły znacząco- dodał. Jeżeli chodzi generalnie o zatrudnienie nauczycieli specjalistów to po tych zmianach, które wprowadziliśmy w zeszłym roku (…) zwiększyliśmy zatrudnienie nauczycieli specjalistów, zaznaczył rzecznik.

Z dniem 1 września 2022 r. weszły w życie zapisy nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela wprowadzające standardy zatrudnienia w szkołach nauczycieli specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Müller przytoczył dane, z których wynika, że w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach było 22 tys. etatów nauczycieli specjalistów, a w roku szkolnym 2022/2023 etatów nauczycieli specjalistów jest 41,6 tys. „Które są w tej chwili obsadzone” - zaznaczył. To - jak wykazał - oznacza wzrost etatów nauczycieli specjalistów o 89 proc. Podał też, że w ramach subwencji wstępnej na 2023 r. naliczono na to zadanie środki w wysokości ok. 1,86 mld zł.

W ostatnim czasie te dane też były przedmiotem debaty publicznej, więc chciałem je podsumować, wyjaśnił rzecznik rządu.

Czytaj też: 2,5 mln zł kary dla spółki Merida Polska. Za co?

Czytaj też: Remontów nie będzie? Polacy wychodzą ze sklepów z płaczem

pap, jb