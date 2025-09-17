Fed zdecydował. Czy prezydent USA będzie zadowolony?

Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował w środę o obniżeniu głównych stóp procentowych o 25 punktów bazowych (0,25 p.p.) do przedziału 4-4,25 proc. To pierwsza obniżka podczas prezydentury Donalda Trumpa.

FOMC, ciało decyzyjne Rezerwy Federalnej, podkreśliło w komunikacie, że powodem obniżkijest spowolnienie gospodarcze, przejawiające się m.in. w mniejszej liczbie tworzonych miejsc pracy. Komitet zaznaczył jednocześnie, że inflacja rośnie i jest na podwyższonym poziomie.

Najnowsze wskaźniki sugerują, że wzrost aktywności gospodarczej uległ spowolnieniu w pierwszej połowie roku. Wzrost zatrudnienia spowolnił, a stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła, ale pozostaje niska. Inflacja wzrosła i pozostaje nieco podwyższona (…) Niepewność co do perspektyw gospodarczych pozostaje wysoka - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

To pierwsza obniżka stóp w tym roku i za prezydentury Donalda Trumpa. Prezydent od miesięcy domagał się takiej decyzji.

PAP, https://www.federalreserve.gov/, sek

