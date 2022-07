Fuzja Orlenu i PGNiG zgodnie z planem. "Skutecznie realizujemy projekty"

Orlen i PGNiG uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku PGNiG do Orlen

Spółki poinformowały w komunikacie, że w piątek podpisały plan połączenia, polegający na przeniesieniu majątku PGNiG do Orlen w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG. Orlen przewiduje, że połączenie z PGNiG będzie sfinalizowane w październiku-listopadzie br.

Dowodzimy, że skutecznie realizujemy projekty, które wzmacniają polski sektor energetyczny, budują jego odporność na wstrząsy rynkowe i umacniają niezależność od dostawców surowców. To podejście się nie zmieni. Tworzenie silnych koncernów o zróżnicowanych, komplementarnych obszarach działalności to nie tylko międzynarodowy standard, ale także konieczność z punktu widzenia wyzwań transformacji energetycznej i powodzenia dalszego rozwoju naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest umiejętne realizowanie strategicznych założeń. Dla nas to przede wszystkim inwestycje w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł energii, a co za tym idzie modernizacja sektora energetycznego Polski i całego regionu. Wykorzystując silne strony każdej ze spółek, przeznaczymy środki niezbędne dla inwestycji w kolejne perspektywiczne obszary działalności. W ten sposób budujemy trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów i lokalnych społeczności – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.