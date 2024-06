Spółki łączą siły. Jest plan fuzji

PERN planuje połączenie spółek zależnych Naftoserwis i Naftor. Ich zarządy uzgodniły już plan fuzji. Zgromadzenia Wspólników, które mają zatwierdzić połączenie, planowane są na koniec lipca. PERN podkreśla, że fuzja wpisuje się w globalne trendy w branży paliwowej i energetycznej.

Naftoserwis to największy w Polsce podmiot specjalizujący się w usługach technicznych baz paliw oraz m.in. w badaniu stanu technicznego rurociągów.

Naftor to z kolei podmiot działający w obszarze bezpieczeństwa, w tym ochrony obiektów.

Obie spółki należą do Grupy PERN, która planuje ich połączenie. Naftoserwis ma być spółką przejmującą Naftor.

„Z końcem maja 2024 r. zarządy Naftoserwis oraz Naftor uzgodniły plan połączenia” - poinformował PERN, odpowiadając na pytania PAP dotyczące fuzji.

„Fuzja ma na celu spełnienie założeń nowej strategii rozwoju Grupy PERN zakładającej m.in. umocnienie się na pozycji lidera w logistyce surowcowo-paliwowej” - wyjaśnił PERN w komunikacie.

PERN wyjaśnił, że połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Naftor na Naftoserwis za udziały, które Naftoserwis przyzna wspólnikowi Naftor. Z dniem połączenia Naftoserwis wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Naftor. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, połączenie nastąpi w dniu jego wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy dla siedziby Naftoserwis, czyli w Warszawie.

„Data wpisania planowana jest na początek września” - podał PERN.

Naftoserwis specjalizuje się m.in. w badaniu stanu technicznego rurociągów, w tym ropy naftowej, paliw i gazu, przy wykorzystaniu tłoków diagnostycznych, które przemieszczają się wewnątrz magistrali, dostarczając kompleksowych danych np. o grubości ich ścian czy korozji. W 2019 r. spółka wprowadziła do swej oferty wykrywanie pęknięć rurociągów za pomocą inteligentnych tłoków ultradźwiękowych, a także czyszczenie zbiorników na ropę naftową.

Podobnie, jak Naftoserwis, Naftor istnieje od 2004 r., przy czym obie spółki powstały po wyodrębnieniu ze struktury dawnych Naftobaz, późniejszego Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, największego w Polsce podmiotu specjalizującego się w magazynowaniu paliw płynnych i ich obrocie, który sześć lat temu został przejęty przez PERN.

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech - Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Michał Budkiewicz (PAP)/bz

