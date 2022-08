Historyczny rekord Aliora, 1,2 mld zł przychodów w II kw.

Przychody Grupy Alior Bank wyniosły w II kw. 1,2 mld zł - w skali roku wzrosły o 307 mln zł i były najwyższe w całej historii banku. Zysk netto banku wyniósł 216 mln zł i był o 75 proc. wyższy w ujęciu kwartalnym – powiedział prezes zarządu Alior Banku Grzegorz Olszewski podczas konferencji prasowej w środę 3 sierpnia

Wynik netto Aliora w II kw. byłby jeszcze lepszy, ale wpłynęło na niego obciążenie banku kosztem przystąpienia do Systemu Ochrony w kwocie 195 mln zł, co przełożyło się na korektę wyniku netto o 128 mln zł. Skorygowany zysk netto za II kw. to 344 mln zł, a za całą pierwszą połowę 2022 r. 570 mln zł – powiedział Olszewski.

Ten bardzo dobry wynik potwierdza, że mamy silną dyscyplinę kosztową w obecnych trudnych warunkach rynkowych i wysokiej inflacji, choć jej utrzymanie w banku wymagało wielu zabiegów – powiedział prezes Alior Banku. Pomimo obecnego trudnego rynku, na którym uwidoczniły się dynamiczny wzrost stóp procentowych, pogorszenie się zdolności kredytowej we wszystkich segmentach, zarówno klienta indywidualnego, jak i w segmencie klienta biznesowego, skutecznie realizujemy politykę jakości aktywów, nasz wskaźnik NPL [zobowiązania regulowane nieterminowo lub przeterminowane – redakcja] ukształtował się na poziomie 10,7 po pierwszym półroczu br. – dodał prezes.

Alior będzie nadal skupiał się na redukcji poziomu NPL, aby mógł wejść w spodziewane spowolnienie gospodarcze z niższym wskaźnikiem, z portfelem lepszej jakości. W banku rosną zarówno portfel depozytów, jak i kredytów – co będzie miało ogromne znaczenie w momencie spowolnienia.

Bank odnotował wzrost rentowności ROE do 15,9 proc. oraz poprawił marżę odsetkową netto (NIM) do 5,11 proc. Efektywność zarządzania bazą kosztową banku potwierdza fakt, że wskaźnik C/I w analizowanym okresie, skorygowany o zdarzenia jednorazowe (wpłata 195 mln zł na system ochrony instytucjonalnej banków oraz związany z tym brak składki na fundusz gwarantowania depozytów BFG) ukształtował się na poziomie 36,9 proc. Wzrost rynkowych stóp procentowych pozytywnie wpływa na wynik odsetkowy, który wyniósł 972 mln zł (+46 proc. r/r). Współczynniki kapitałowe utrzymują się na bezpiecznych poziomach: TIER1 12,63 proc., a TCR 13,99 proc. - czytamy w komunikacie banku. Pierwsze półrocze to bardzo aktywna działalność banku w obszarze odpowiedzialności społecznej. Pracownicy Alior Banku zaangażowali się bardzo aktywnie w pomoc uchodźcom. Alior uruchomił wraz z miastami Zamość, jak również Warszawa kompleksowe centra pomocy. Centrum w Warszawie jest wyjątkowe, ponieważ jest organizowane z partnerstwem Unicefu, który chociażby dla swoich ambasadorów światowych jest miejscem i wizytówką współpracy biznesu, samorządu, jak również organizacji pozarządowych, w tym Caritasu. Centrum pomogło już dziesiątkom tysięcy osób. Codziennie dzieci i matki otrzymują w nim pomoc. Warto odwiedzić to miejsce, aby zobaczyć, jak taka pomoc, współpraca biznesu z samorządami może wyglądać – powiedział Grzegorz Olszewski.

Marcin Tronowicz