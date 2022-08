InPost wprowadził nową usługę EKOzwroty, która pozwoli na oddawanie niechcianych ubrań, butów, książek, zabawek czy elektrosprzętów do dowolnego urządzenia InPost i przekazanie jej Fundacji Odzyskaj Środowisko, co będzie ponownie wykorzystane, bądź przetworzone w procesie recyklingu. Partnerem usługi zostało CCC

Strategia ESG InPost i spójna z nią wizja marki CCC pozwoliły na podjęcie współpracy, umożliwiającej rozwiązanie częstego dylematu - co zrobić z rzeczami, które są jeszcze sprawne, a z których nie korzystamy. Wspólnie z CCC tworzymy kontynuację historii niechcianych przedmiotów. W tym celu, udostępniamy narzędzie, które Polacy doskonale znają - Paczkomat InPost. Każda rzecz nadawana poprzez Paczkomat będzie podlegała weryfikacji i selekcji, a następnie może trafić ponownie na rynek po odpowiednim przygotowaniu. Przedmioty nie spełniające norm trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania co umożliwi maksymalny odzysk surowców - powiedział dyrektor Działu Innowacji Logistycznej Sebastian Anioł, cytowany w komunikacie.

Firma CCC jako wyłączny partner usługi EKOzwroty, zobowiązała się do przyznawania 10-procentowych rabatów klientom, którzy włączą się do akcji. Kod rabatowy zostanie przesłany SMS-em po nadaniu paczki w urządzeniu InPost i będzie go można wykorzystać w sklepie internetowym - czytamy dalej.