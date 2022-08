Szewczak: Inwestycje Orlenu kluczowe dla bezp. energetycznego Polski

Inwestycje w Grupie Orlen, w tym w odnawialne źródła energii i paliwa alternatywne, mają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski - podkreślił członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Jan Szewczak. Według koncernu, w pierwszym półroczu na inwestycje w Grupie Orlen przeznaczono 6,3 mld zł.

Podczas piątkowej konferencji prasowej podsumowującej wyniki Grupy Orlen za drugi kwartał tego roku, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych zwrócił uwagę, że realizowane i planowane tam inwestycje mają m.in. „całkowicie uniezależnić nas od ropy z kierunku wschodniego, jak i gazu”.

„To są inwestycje w sektor wiatrowy, paliwa alternatywna, wodór. To wszystko ma dać nam gwarancje stabilności, jeśli chodzi o zaopatrzenie, dostęp do surowców, do paliw w Polsce, i bezpieczeństwo energetyczne Polaków” - podkreślił Szewczak.