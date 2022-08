Złoto dla Polki! Lisowska mistrzynią Europy!

Aleksandra Lisowska wygrała maraton w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Monachium. Polka uzyskała czas 2:28.34

Lisowska jest pierwszą Polką w historii, która zdobyła medal ME w maratonie. Przez większość dystansu biegła w czołowej grupie, a po 40. kilometrze oderwała się od rywalek i stopniowo powiększała przewagę. To pierwszy medal polskich lekkoatletów w rozpoczętych w poniedziałek ME w Monachium.

Druga była Chorwatka Matea Parlov Kostro (2:28.42), natomiast trzecie miejsce zajęła Holenderka Nienke Brinkman (2:28.52).

Liczyłam na złoto, nie będę ukrywać. Czułam, że jestem w życiowej formie. Trochę dawał mi się w znak odcisk, ale dałam radę. Czy jestem zmęczona? Prędkości nie były szybkie, nawet dość wolne i przez to nie mogłam się odnaleźć, było dla mnie za wolno. Czułam się lepiej nawet pod koniec niż na początku biegu, gdy tempo było szybsze - powiedziała po zwycięstwie polska bohaterka na antenie TVP Sport.

PAP/wp.pl/mt