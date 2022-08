Ceny gazu - kolejne wzrosty. Tym razem prawie o 5 procent

We wtorek ok. godz. 9.20 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach wrześniowych drożeje o 4,72 proc., do 230,50 euro za MWh

We wtorek ok. godz. 9.20 cena gazu ziemnego w kontraktach wrześniowych w holenderskim hubie TTF idzie w górę o 4,72 proc., dochodząc do 230,50 euro za MWh. Rosną też notowania gazu ziemnego w kontraktach październikowych. Za MWh trzeba zapłacić 230,25 euro, po wzroście o 2,72 proc.

Najwięcej, bo o 6,06 proc. rosną kontrakty listopadowe. W tym przypadku za MWh płacono 239,94 MWh.

W poniedziałek na zamknięciu za gaz ziemny w kontraktach wrześniowych płacono 220,11 euro za MWh, a za gaz ziemny w kontraktach październikowych 224,08 euro za MWh.

