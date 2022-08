Czy inflacja zajrzy do tornistrów? Wydatki na wyprawkę

Pierwszy września zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że nadszedł czas kompletowania wyprawek szkolnych. Rodzice w tym okresie muszą sięgnąć głębiej do portfeli. Pekao przygotowało ofertę specjalną pod nazwą „Powrót do szkoły”, w ramach której oprocentowanie pożyczki ekspresowej wynosi 6 proc.