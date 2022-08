W ukraińskich szkołach będzie więcej o chlubnej polskiej historii

Dobre i budujące wieści z Ukrainy. Tamtejsze Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło dokonać korekt w programie nauczania historii. Od nowego roku szkolnego ukraińskie dzieci zaczną uczyć się więcej o dziedzictwie dawnej Rzeczpospolitej. Zmiana ta nie zostanie uwzględniona w podręcznikach, ponieważ weszły one do podstawy programowej zaledwie rok temu, natomiast MEN zleciło ukraińskim historykom stworzenie serii materiałów video, które będą punktem wyjścia do dalszego nauczania.

Temat Rzeczpospolitej ma koordynować Natalia Starczenko, znana i ceniona badaczka czasów nowożytnych i obok Natalii Jakowenko najsłynniejsza ukraińska historyczka. Z tego co można wyczytać na profilu p. Natalii ukraińscy uczniowie mają szerzej poznać następujące zagadnienia:

Ustrój Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego Ziemie ruskie w organizmie państwowym Rzeczpospolitej Znaczenie unii lubelskiej Koncepcja „rzeczy wspólnej” Ruś jako trzeci człon Rzeczpospolitej Kultura polityczna Rzeczpospolitej Tolerancja religijna, kontrreformacja, unia brzeska Sytuacja chłopów w Rzeczpospolitej Miasto jako przestrzeń interakcji wielu kultur i religii

FB/RO