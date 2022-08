Kurs euro do dolara najniższy od jego istnienia!

Kurs euro do amerykańskiego dolara wyniósł w poniedziałek 0,9951 USD i był najniższy od początku jego istnienia. Unijna waluta traci ze względu na kryzys energetyczny, który może doprowadzić gospodarkę UE do recesji - wyjaśnia AFP. Szef banku centralnego Niemiec Joachim Nagel wezwał Europejski Bank Centralny (EBC) do podniesienia stóp procentowanych

Dolar tymczasem umocnił się po serii decyzji Fed; bank centralny Ameryki podniósł kilkakrotnie stopy procentowe, starając się opanować inflację i zacieśnić politykę monetarną.

Ponadto wzrost kursu dolara oznacza, że na rynku pojawiła się awersja do ryzyka i inwestorzy unikają ryzykowanych aktywów i walut - wyjaśnia Reuters.

Szef banku centralnego Niemiec Joachim Nagel wezwał Europejski Bank Centralny (EBC) do podniesienia stóp procentowanych, ze względu na inflację, która zapewne utrzyma się na wysokim poziomie jeszcze w 2023 roku.

Jak pisze Reuters, do spadku notowań euro przyczyniła się też informacja o tym, że Rosja wstrzyma na trzy dni dostawy gazu do Europy poprzez gazociąg Nord Stream 1. Inwestorzy obawiają się, że postępowanie Rosji pogłębi jeszcze kryzys energetyczny.

Co ze złotym?

W poniedziałek po południu polska waluta traci do wszystkich głównych walut. Wobec euro 0,5 proc. i wobec dolara 1,42 proc., i szwajcarskiej waluty 0,9 proc.

Złoty w poniedziałek po 18.00 osłabiał się w stosunku do euro o 0,5 proc., za którego trzeba zapłacić ponad 4,76 zł. Polska waluta traci również do dolara (1,42 proc.), który kosztuje blisko 4,8 zł. Złoty osłabił się również do franka szwajcarskiego (o 0,9 proc.), który jest wyceniany na ponad 4,97 zł.

Rano za euro płacono 4,74 zł, za jednego dolara 4,73 zł, za szwajcarską walutę 4,93 zł.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Gaz wariuje! Cena w górę dwucyfrowo! To Rosja!

CZYTAJ TEŻ: Najmłodsze generacje źle myślą o własnych finansach