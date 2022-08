PGNiG opatentowało wynalazek. LNG bez tajemnic

Spółka PGNiG opatentowała unikatowe w skali europejskiej urządzenie do pobierania próbek skroplonego gazu ziemnego. Dzięki wynalazkowi możliwa będzie pełniejsza kontrola i badanie jakości ładunków LNG m.in. transportowanych do Polski. Wcześniej, w przypadku cystern przywożonych zza granicy, takiej możliwości nie było. Jest to sukces pracowników PGNiG i wkład w rozwijanie obszaru pomiarowo-badawczego.

Ogromnym wyzwaniem technologicznym, w zakresie badań jakości LNG, jest efektywne pobieranie w pełni reprezentatywnych próbek tego paliwa o temperaturze ok. -160°C. Początkowo planowaliśmy zakup takiego mobilnego urządzenia na rynku, jednak okazało się, że taka instalacja po prostu nie była dostępna komercyjnie i dlatego w 2017 roku uruchomiliśmy własny projekt w tym zakresie - mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju PGNiG SA.

Projekt badawczy został zrealizowany przez pracowników Centralnego Laboratorium Pomiarowo Badawczego PGNiG. Prace zakończono w roku 2020 i wtedy zgłoszono wynalazek do opatentowania. W lipcu 2022 r. PGNiG uzyskało patent, udzielony przez Urząd Patentowy RP, na wynalazek o nazwie: Mobilny układ do pobierania próbek skroplonego gazu ziemnego LNG z ciśnieniowych zbiorników oraz sposób pobierania próbek skroplonego gazu ziemnego LNG z ciśnieniowych zbiorników. Twórcami wynalazku są: Paweł Haudek, Grzegorz Maciejewski i Rafał Winkler.

Finalnym produktem kilkuletniej pracy badawczej i konstrukcyjnej jest urządzenie do poboru próbki LNG w celu określenia jakości i czystości tego produktu. Zbudowano instalację, którą można łatwo transportować, a dzięki temu pobierać próbki LNG w każdym miejscu w Polsce. Sposób ich pobrania zapewnia pełną reprezentatywność, a zastosowana technologia umożliwia pobieranie próbek zarówno z cysterny, jak i z instalacji tankowania zbiorników LNG. Wynalazek daje również możliwość analiz on-line.

Ten wynalazek to przede wszystkim owoc wiedzy inżynierskiej, dzięki której zastosowaliśmy unikatowe rozwiązania technologiczne. To efekt wykorzystania kompetencji i kilkuletnich wysiłków badawczych pracowników Centralnego Laboratorium Pomiarowo Badawczego PGNiG. Jest bezsprzecznym sukcesem naszych innowatorów i przyczyni się do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług w zakresie dostaw LNG, a uzyskana ochrona patentowa otwiera nam drogę do komercjalizacji wynalazku - dodaje Arkadiusz Sekściński.

Instalacja może mieć szerokie zastosowanie do badania jakości LNG z cystern, układów tankowania na stacjach regazyfikacji LNG, LNG stosowanego do napędu pojazdów (po odpowiednim dostosowaniu dystrybutorów), BioLNG wytwarzanego w miejscu jego powstawania i dostarczania, efektu starzenia się LNG w czasie transportu kołowego. Instalacja może również służyć do pobierania próbek innych cieczy kriogenicznych o temperaturze wrzenia do ok. -196°C.

