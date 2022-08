KIG: Eksport wzrośnie o 18,1 proc. w lipcu w skali roku

Eksport wzrósł o 18,1% r/r do 25,61 mld euro w lipcu 2022 r. (spadek o 8,8% m/m), wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba szacuje, że w całym 2022 r. eksport wzrośnie o 18% do 330,7 mld euro

Lipiec zazwyczaj przynosi obniżenie aktywności eksportowej. Handel jest już po fazie gromadzenia towarów przeznaczonych do sprzedaży w okresie letnim/wakacyjnym. Czas letni to też moment przestojów części przedsiębiorstw, kiedy to ciągi technologiczne są przeglądane i konserwowane, a załoga z działów produkcyjnych wysyłana jest na urlop. Wypada też podkreślić, że wyniki lipcowe szczególnie blado wypadają na tle zazwyczaj wysokich z czerwca - czytamy w komunikacie.