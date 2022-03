Kolejne postępy w off-shore od PGE

PGE nie zwalnia tempa w pracach nad morskimi farmami wiatrowymi. PGE Polska Grupa Energetyczna złożyła w ostatnim czasie kolejne pozwolenia lokalizacyjne. Bałtyk już wkrótce „zazieleni” się od farm.

PGE od listopada 2021 roku złożyła osiem wniosków o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych na Morzu Bałtyckim.

Obecnie PGE realizuje inwestycje na Bałtyku w oparciu o trzy uzyskane w 2012 roku pozwolenia lokalizacyjne (decyzje nr MFW/3/12, MFW/4/12, MFW/5/12). W listopadzie 2021 roku PGE złożyła wnioski na dwa pozwolenia lokalizacyjne (obszary 43.E.1 oraz 60.E.3), a 26 stycznia 2022 roku na trzy kolejne.

Jednak pierwszy miesiąc nowego roku nie kończył prac PGE, bowiem już w 9 lutego koncern złożył kolejny wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o pozwolenie lokalizacyjne dla elektrowni morskiej na Bałtyku. Ujęty we wniosku obszar (14.E.2) zlokalizowany jest na Ławicy Odrzańskiej.

Jak mówi prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski: „Jak przystało na lidera offshore w Polsce nie zwalniamy tempa i konsekwentnie realizujemy strategię inwestycji w energetykę morską. (…) Nasze inwestycje w energetykę morską realizujemy w oparciu o przemyślaną strategię i rachunek ekonomiczny. Zainteresowani jesteśmy perspektywicznymi obszarami na Bałtyku, które w niedalekiej przyszłości pozwolą nam na rozwój w obszarze offshore. Zgodnie z planem konsekwentnie wnioskujemy o pozwolenia lokalizacyjne dla naszych farm wiatrowych na kolejnych obszarach (…). Ostatnie tygodnie przyniosły informację o kolejnym działaniu PGE - tym razem chodzi o wniosek PGE i Ørsted dot. obszaru położonego w bliskim sąsiedztwie realizowanych projektów Baltica 2+3. Chodzi o obszar położony na Ławicy Słupskiej. To istotna informacja, bowiem MFW Baltica będzie jedną z największych na świecie morskich farm wiatrowych.

Jak wskazał prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski: „Lokalizacja, o którą zabiegamy, uzupełnia obszar przeznaczony pod Morską Farmę Wiatrową Baltica, największą taką elektrownię budowaną na polskiej części Morza Bałtyckiego. W perspektywie najbliższych pięciu lat oddamy do użytku etapy Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy ok. 2,5 GW. Pozyskanie pozwolenia na obszar o powierzchni ok. 17 km kw. umożliwi osiągnięcie efektu synergii z projektem Baltica 2 i zagwarantuje nam maksymalizację wykorzystania tej części Bałtyku, a docelowo zapewni wzrost produkcji zielonej energii elektrycznej”.

Obecnie PGE rozwija projekty o łącznej mocy ok. 3,5 GW. Najbliższe miesiące mają przynieść uzyskanie istotnych decyzji administracyjnych dotyczących chociażby pozwoleń środowiskowych dla infrastruktury lądowej związanej z wyprowadzeniem mocy, a w dalszej kolejności pozwoleń na budowę. W trakcie realizacji są też przetargi dotyczące poszczególnych etapów inwestycji.

Długoterminową strategią Grupy w obszarze energetyki morskiej jest budowa co najmniej 6,5 GW mocy do 2040 roku. To ważne, bowiem w myśl założeń rządowych, ujętych w PEP2040, morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego mają w 2040 roku posiadać moc ok. 8-11 GW. Jak widać więc wysiłki PGE na rzecz „zazielenienia” naszej energetyki idą pełną parą i już wkrótce nasze domy będą zasilane nową, czystszą i przyjazną środowisku naturalnemu energią.