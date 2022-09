No to w kosmos! Polski projekt z akceptem NASA!

Centrum Badań Kosmicznych PAN ma powody do świętowania! Polska, autorska technologia, przeszła krytyczną ocenę projektu w NASA, co oznacza zielone światło do startu polskiego projektu w misji NASA

Z ogromną, niewyobrażalną radością informujemy, że przeszliśmy pomyślnie Critical Design Review instrumentu GLOWS, co oznacza, że w niedługim czasie możemy przystąpić do budowy urządzenia - podaje Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

GLOWS jest całkowicie polskim instrumentem, który jest projektowany i w całości budowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Niedawno pisaliśmy o Polce, która opracowuje tę technologię - WIĘCEJ - TU.

W tamtym czasie technologia ta jeszcze nie była skończona. Polska miała ją wykorzystać w misji z NASA do swojego urządzenia, ale czy NASA finalnie wykorzystałaby projekt do swoich urządzeń jeszcze pewne nie było. Teraz to się zmieniło.

Teraz wiemy już oficjalnie: Po raz pierwszy w historii współpracy Polski z NASA, nasi naukowcy dostarczą cały przyrząd do misji kosmicznej. Polacy są również odpowiedzialni za zaprojektowanie eksperymentu i analizę danych.

Konstruowany w CBK PAN fotometr będzie badał wpływ wiatru słonecznego na gaz wodorowy znajdujący się w heliosferze. Pozwoli też na analizę rozkładu międzygwiazdowego neutralnego wodoru (ISN H) oraz słonecznego ciśnienia promieniowania działającego na atomy wodoru.

W międzynarodowym konsorcjum przygotowującym misję badawczą NASA o nazwie IMAP, obok CBK PAN znalazły się takie instytucje, jak m.in. APL, MIT, Caltech, JPL/NASA i kilkanaście innych cenionych ośrodków badawczych i uniwersyteckich. Sonda kosmiczna IMAP wyposażona będzie w dziesięć instrumentów naukowych, z których jeden - GLOWS właśnie - powstaje w CBK PAN.

mw

CZYTAJ TEŻ: Ceny paliw zaskoczą kierowców? Są powody do optymizmu

CZYTAJ TEŻ: Zaskakujący scenariusz! Spadają światowe ceny żywności