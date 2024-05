Senator Bierecki odwołany z komisji budżetu i finansów!

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych odwołała Grzegorza Biereckiego z funkcji jej przewodniczącego. Senatorowie PiS nie kryją oburzenia tą decyzją. Wystosowali oświadczenie do marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej „w sprawie przywrócenia respektowania przez organy Senatu przepisów prawa, zasad parlamentaryzmu oraz wypracowanego przez lata dobrego obyczaju” – informuje portal wPolityce.pl

Decyzji senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych dotyczącej odwołania senatora Grzegorza Biereckiego z funkcji wiceprzewodniczącego tej komisji, nie można określić inaczej, niż mianem skandalicznej — podkreślono w oświadczeniu senatorów PiS.

Jednocześnie, w obecnej kulturze politycznej narzuconej przez koalicję 13 grudnia. trudno nazwać ją zaskakującą. Politycy obozu rządzącego odwołują wieloletniego senatora, byłego przewodniczącego komisji, człowieka zasłużonego dla finansów publicznych. Godzinę później wsłuchują się w głos Związku Banków Polskich instytucji, która nawołuje do określonych zmian legislacyjnych w sektorze bankowym. Widzimy dziś jawny dowód na to, że politycy obozu rządzącego spłacają długi wobec wielkiego kapitału. Robią to kosztem polskich rodzin które mogą stracić dostęp do wakacji kredytowych i sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych — cytuje oświadczenie senatorów Prawa i Sprawiedliwości portal wPolityce.pl.

Odwołanie senatora Grzegorza Biereckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych czy uzależnienie wyboru przedstawiciela Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość na stanowisko Wicemarszałka Senatu RP od wskazania innej niż zgłoszona kandydatury, co pozbawiło 34-osobowy klub swojego przedstawiciela w Prezydium Senatu jest jaskrawym przejawem działań będących wyrazem złej woli, której doświadczyliśmy niejednokrotnie od początku trwania obecnej kadencji Senatu — piszą autorzy oświadczenia.

Senatorowie PiS domagają się jednocześnie od marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej respektowanie przez Senat oraz jego organy przepisów prawa, zasad parlamentaryzmu oraz wypracowanego przez lata dobrego obyczaju.

