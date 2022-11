Druga edycja konkursu „PGE Turniej Maszyn Wodnych 2022” rozstrzygnięta

Na PGE Narodowym w Warszawie odbył się finał „PGE Turnieju Maszyn Wodnych 2022”. W konkursie wzięło udział ponad 1000 uczniów i nauczycieli reprezentujących 150 szkół z całej Polski. W finale wystartowały 53 najlepsze drużyny, spośród 326, które przystąpiły do rywalizacji w eliminacjach regionalnych

Gorąco sprzyjam idei, która nie tylko uwrażliwia młodzież na problematykę związaną ze środowiskiem naturalnym i pobudza jej kreatywność, ale przede wszystkim zachęca do wykorzystywania potencjału najnowszych technologii do ochrony oraz rozwoju najbliższego otoczenia. Cieszę się, że stwarzają Państwo uczniom odpowiednie warunki do pracy nad drużynowymi projektami w warunkach szlachetnej rywalizacji. Głęboko wierzę, że dzięki takiemu modelowi nauczania, w którym teoria zbiega się z praktyką, młodzi ludzie zyskują szansę na pogłębianie pasji technicznych, świadomości społecznej odpowiedzialności za wspólne dobro, jak również wpływu na kształtowanie bliższego i dalszego otoczenia – napisał Przemysław Czarnek, minister Edukacji i Nauki, w liście odczytanym podczas otwarcia finału „PGE Turnieju Maszyn Wiatrowych 2022”.

Już w dwudziestoleciu międzywojennym polska energetyka była w dużym stopniu oparta na elektrowniach wodnych. W naszym kraju funkcjonowało wówczas ponad 6.500 obiektów wykorzystujących energię wody. PGE, jako największe przedsiębiorstwo energetyczne w Polsce, jest spadkobiercą polskiej energetyki. Konkurs „Turniej Maszyn Wodnych” przyczynia się do popularyzacji wiedzy o tym segmencie energetyki wśród najmłodszych. Tym bardziej cieszy nas fakt, że z edycji na edycję angażuje się w niego coraz więcej młodych, zdolnych ludzi – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.