Antyoksydanty - strażnicy zdrowego organizmu

Nieustannie zewsząd jesteśmy atakowani przez różnego rodzaju substancje, które osłabiają i uszkadzają nasze komórki. Z tego powodu, wraz z dietą należy dostarczać sobie antyoksydantów i przeciwutleniaczy. Bedą one walczyły z niepożądanymi czynnikami oraz przywracały nasze ciało do zdrowia. Dlaczego są tak istotne?

Antyoksydanty i przeciwutleniacze

Są to specjalne substancje odżywcze i nie odżywcze, które mają na celu detoksykacje organizmu oraz usuwanie niebezpiecznych skutków działalności wolnych rodników, zanieczyszczeń, niektórych leków i antybiotyków oraz dodatków do żywności. Protekcyjne działanie antyoksydantów i przeciwutleniaczy spowalnia proces starzenia się komórek, zapewniając dłuższe życie, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzeń poznawczych, chroni wzrok, a także spowalnia psucie się żywności. Ponadto zmniejszają ryzyko zachorowania na rożnego rodzaju nowotwory. Wyróżniamy dwa główne typy antyoksydantów:

Antyoksydanty nieodżywcze:

Polifenole

Terpeny

Flawonoidy

Antyoksydanty odżywcze:

Witaminy C, A, E, K oraz D

Karotenoidy

Selen

Kwas foliowy

Witamina B12 i B6

Co może powodować niedobór antyoksydantów?

Nieodpowiednia podaż i ilość antyoksydantów i przeciwutleniaczy z diety będzie mieć wpływ na wiele negatywnych skutków, wynikających z działalności szkodliwych substancji, na które jesteśmy wystawiani na co dzień. Wolne rodniki są największym zagrożeniem. Są to atomy, które nie mają dla siebie pary (atomy w ludzkim ciele mają parzystą liczbę elektronów). Wtedy zaczynają krążyć po ciele, w celu znalezienia drugiej połówki, niszcząc wszystko, co napotkają na swojej drodze. Długoterminowo przyczyniają się do rozwoju otyłości i nadwagi, cukrzycy, insulinooporności, nowotworów oraz aktywacji uśpionych wcześniej genów. Powstają na skutek zanieczyszczeń środowiskowych, palenia papierosów, picia alkoholu, stresu oraz spożywania przypalonych dań. Co ciekawe, intensywny wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie organizmu na tlen, a jako że proces oddychania przyczynia się do produkcji wolnych rodników, to w konsekwencji gromadzimy ich coraz więcej.

Jak z nimi walczyć?

Uwagę powinniśmy zwrócić na dobór spożywanych produktów. Naszym celem ma być zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy wolnymi rodnikami, a antyoksydantami. Wybierajmy pokarmy bogate w witaminę C, E i A. Jedzmy kolorowe owoce i warzywa, bo tylko w ten sposób zapewnimy sobie różnorodną gamę wszystkich antyoksydantów. Inne działanie będą miały produkty w kolorze pomarańczowym, bogate w beta karoten, a inne w kolorze czerwonym, czy fioletowym. Ochronne działanie wykazuje też witamina C, będąca naturalną barierą organizmu. Możemy spotkać się też z pojęciem diety metylującej. Jest to dieta bogata w witaminy B12 i B6, cynk, selen, betainę, kwas foliowy i metioninę. W badaniach wykazano, że te produkty zmniejszają ekspresję genów, oczyszczają organizm ze szkodliwych przemian metabolicznych oraz chronią go przed ich działaniem. Przeciwutleniające właściwości mają także zielona herbata i egzotyczne przyprawy, jak cynamon, kurkuma, goździki i oregano. Konieczne jest rzucenie palenia i picia alkoholu. Powinniśmy znaleźć balans, między pracą, a odpoczynkiem. W czasie odpoczynku wypoczniemy, zregenerujemy organizm i wzmocnimy się.

Antyoksydanty pełnią niezwykle istotną funkcję w zachowaniu zdrowia. Są podstawą dla zapewnienia sobie ochrony przed wieloma chorobami oraz nowotworami. Jak najczęściej uwzględniajmy w swojej diecie produkty przeciwutleniające, aby mieć pewność, że chronimy swoje organizmy każdego dnia.

Filip Siódmiak

Czytaj też: Rosyjskie hippersoniczne pociski nieskuteczne