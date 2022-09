Premier: Europa potrzebuje konserwatywnej rewolucji

Europa potrzebuje konserwatywnej rewolucji – powiedział w poniedziałek w Bratysławie premier Mateusz Morawiecki, wyrażając przekonanie, że Europa środkowa jest „witalną częścią” kontynentu, która może dać wartości pozostałej części Europy

Często mówi się o rewolucji jako o zerwaniu z przeszłością. Myślę, że dzisiaj Europa potrzebuje prawdziwej rewolucji konserwatywnej i to nie jest oksymoron – mówił Morawiecki w poniedziałek na II Szczycie Konserwatywnym w Bratysławie. - Potrzebujemy powrotu do tradycji, do normalności, do tradycyjnych normalnych wartości – dodał.

Niech ta rewolucja konserwatywna w Europie wkrótce nadejdzie. Europa musi znaleźć w sobie odwagę, by zawrócić z błędnych ścieżek i odnaleźć w sobie powrót do korzeni, do siebie samej. Tutaj, dzisiaj widać z Bratysławy te drogi o wiele lepiej niż z wielu innych państw Europy – ocenił.