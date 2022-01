Zmiany w prawie jazdy! Prowadzić nauczą... rodzice!

Przyszli młodzi kierowcy będą się uczyć prowadzić auto z rodzicami lub opiekunami. To jedyna droga do profesjonalizmu – twierdzą eksperci. Rząd stawia na takie zmiany - informuje w piątek „Rzeczpospolita”.

Gazeta podaje, że do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. „Ma być gotowy lada miesiąc. To kolejny pomysł, by wprowadzić większy stopień bezpieczeństwa na drogach” - wskazuje „Rz”.

Projekt przewiduje jazdę dzieci i młodzieży z opiekunami, najczęściej z rodzicami. Opiekunowie będą musieli spełnić ustawowe wymagania. Muszą być dobrymi, pewnymi kierowcami.

Zdaniem Tomasza Matuszewskiego, wicedyrektora Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, im większa i lepsza opieka nad młodym kierowcą, tym więcej bezpieczeństwa na drogach. Brak praktycznej nauki jazdy pozostaje wciąż wielkim problemem.

Osoby, które w trakcie nauki jazdy będą korzystały ze wsparcia najbliższych (rodziców, opiekunów), mają szansę zdać egzamin w sprzyjających warunkach. „Chodzi o to, by opiekunowie, rodzice przeszli szkolenie, jak poradzić sobie z młodym człowiekiem za kierownicą, a potem ubezpieczyli taką działalność” – wskazuje Matuszewski.

Projekt nowelizacji zakłada, że pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra infrastruktury oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą już stanowiły informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Pytania mają sprawdzać rzeczywistą znajomość przepisów, a nie egzekwować wyuczone na pamięć odpowiedzi. Podstawą ma być znajomość przepisów i reguł na drodze.

„Rz” podaje, że nowela wprowadzi jednoznacznie wskazane błędy popełniane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, skutkujące natychmiastowym jego przerwaniem.

PAP/ as/