Kryzys kredytowy - gorszy niż w pandemii

Ropa naftowa może kosztować nawet 15 dolarów za baryłkę – uważa Adam Czerniak z Polityki Insight. W dłuższym terminie obecne ceny są jednak nie do utrzymania. Powodem jest nierównowaga panującą na rynku. Wkrótce część producentów ropy będzie prawdopodobnie zmuszona do zaprzestania produkcji, co przełoży się na spadek podaży i wzrost cen w okolice 50 dolarów.