De Standaard: Baltic Pipe kończy dominację gazową Rosji

Otwarcie gazociągu Baltic Pipe zmniejszy zależność Polski i krajów bałtyckich od rosyjskiego gazu - ocenia belgijski dziennik „De Standaard”. „Kończy się era dominacji rosyjskiej w sferze gazu” – cytuje gazeta premiera Mateusza Morawieckiego

Belgijski dziennik przypomina, że inwestycja umożliwi pompowanie norweskiego gazu przez Danię do Polski i krajów bałtyckich.

Nowy gazociąg będzie mógł przesyłać do Polski do 10 mld m sześc. gazu rocznie – czytamy w gazecie, która przypomina, że Norwegia jest największym dostawcą tego surowca do krajów Unii Europejskiej.

Kończy się era dominacji rosyjskiej w sferze gazu, era znaczona szantażem, groźbami, wymuszeniami – powiedział premier Mateusz Morawiecki, cytowany przez belgijski dziennik, podczas wtorkowej uroczystości w Budnie koło Goleniowia w województwie zachodniopomorskim.