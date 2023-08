Sprawdź, kiedy najpóźniej wypijać kawę?

Kawa to napój ceniony nie tylko za swoje walory smakowe czy aromatyczne. Coraz częściej mówi się również o jej właściwościach zdrowotnych

Obecnie rekomenduje się, aby po kawę sięgać od 3, do 5 razy dziennie, najlepiej tą czarną i niesłodzoną. Pełna jest ona przeciwutleniaczy oraz składników mineralnych, głównie magnezu, ale odpowiada także za dodatkowy zastrzyk energii. Zawdzięcza ona to oczywiście dosyć specyficznemu alkaloidowi – kofeinie. Mała czarna wypita w ciągu dnia jest czym pożądanym, jednak wypita o zbyt później porze może sprawiać problemy z zaśnięciem oraz wyciszeniem. Kiedy zatem po raz ostatni w ciągu dnia po nią sięgać?

Zaszczytne miejsce w piramidzie zdrowego żywienia

Całkiem niedawno, bo w 2016, kawa została umieszczona przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Przy czym specjaliści rekomendują jej spożycie jako element codziennej diety. To jednak nie koniec, ponieważ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał podobne oświadczenie, dodatkowo nakreślając normy jej konsumpcji, w ilości 3-5 filiżanek dziennie, w tym do 400 mg kofeiny. Jest to ilość bezpieczna oraz wykazująca pozytywny wpływ na zdrowie człowieka.

Na zdrowie

Jak czytamy w serwisie „Kawa i Zdrowie”, Prof. Dr hab. N. Med. Mirosław Jarosz, wieloletni dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia przypomina o właściwościach zdrowotnych kawy – „W 2016 roku wprowadziliśmy kawę do Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób dorosłych. W słuszności tamtego wyboru utwierdziły nas wyniki badań z ostatnich lat. Kawa wykazuje bardzo silny potencjał antyoksydacyjny – zawiera wiele różnych bioaktywnych związków, chroniących nasze komórki przed uszkodzeniami. Mamy także liczne badania wykazujące wpływ kawy na zmniejszenie śmiertelności w wypadkach drogowych czy w wypadkach przy pracy. My, lekarze, często musząc ograniczyć pacjentowi spożycie tłuszczu, soli, cukru z powodów medycznych, powinniśmy zwrócić uwagę pacjenta, że z elementów diety smacznych i lubianych na pewno pozostaje mu kawa – może ilość kawy zwiększyć czy zacząć ją pić!”. Ekspert wylicza także choroby, na które picie kawy ma zbawienne działanie – „Kawa zmniejsza m.in. ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2, na choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym prawdopodobieństwo wystąpienia zawału czy udaru. Ma też działanie neuroprotekcyjne, chroniąc kawoszy przed chorobami Alzheimera i Parkinsona. Kawa zmniejsza też progresję chorób już istniejących, na przykład demencji”.

Kiedy pić ostatnią?

Działanie kofeiny na nasz organizm zależne jest od wielu czynników, począwszy od predyspozycji genetycznych na tolerancję tego alkaloidu, masy ciała, rodzaju kawy (robusta ma więcej kofeiny, niż arabica) czy wieku oraz płci, a na regularności picia kończąc. Ostatnia kawa powinna zatem być wypijana na minimum 6 godzin przed położeniem się do łóżka. Wyjątek stanowią tutaj jednak specyficzne sytuacje, takie jak długa podróż, nocna zmiana czy wieczorny trening. Wtedy porcja kofeiny jest wręcz pożądana. Poprawia ona koncentrację, czas reakcji czy opóźnia w czasie uczucie senności. Jednakże w normalnych przypadkach pamiętajmy o przestrzeganiu minimum 6-cio godzinnego odstępu pomiędzy wypiciem kawy, a pojęciem do łóżka.

Filip Siódmiak