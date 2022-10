Stellantis będzie produkować bazy kamperów

Gliwicka fabryka aut dostawczych Stellantis będzie wytwarzać - obok swojej zasadniczej produkcji - także bazy kamperów, będące podstawą konstrukcji samochodów kempingowych - poinformował koncern. Dotąd tego typu samochody były wytwarzane tylko w zakładzie Sevel we włoskiej Atessie

Przedstawiciele koncernu oceniają, iż obecnie rynek pojazdów rekreacyjnych (RV) przeżywa renesans, co potwierdza m.in. liczba odwiedzających i wystawców na dwóch najważniejszych wydarzeniach w sektorze caravaningu: niedawnych targach w Duesseldorfie i Paryżu. Właśnie przy okazji tych wydarzeń Stellantis poinformował, że bazy kamperów będą powstawać także w Gliwicach.

Dowodem ogromnego zainteresowania Stellantis sektorem RV jest (…) decyzja o przeznaczeniu części mocy produkcyjnych zakładu w Gliwicach, w Polsce, na produkcję baz pod zabudowy kempingowe. Tym samym wzmocnione zostały możliwości produkcyjne, gdyż wcześniej tego typu samochody były produkowane jedynie w zakładzie Sevel w Atessie we Włoszech - podano w komunikacie koncernu.

Stellantis zapowiedział „wzmocnienie inwestycji i rozwoju segmentu pojazdów rekreacyjnych, prowadzone od wielu lat przez poszczególne marki należące do Grupy”.

Zdolność produkcyjna jest wzmocniona dzięki decyzji o przeznaczeniu części zakładu w Gliwicach na produkcję bazy pod zabudowę kamperów - poinformowała motoryzacyjna Grupa, nie podając szczegółów dotyczących możliwej skali gliwickiej produkcji baz pod zabudowę kamperów.

Podczas niedawnych branżowych targów Stellantis po raz pierwszy zaprezentował razem pojazdy swoich czterech różnych marek: Fiat Professional, Citroen, Peugeot i Opel. Można było przetestować kampery wykonane na bazie modelu Fiat Ducato.

Obecnie - jak wynika z informacji działających w zakładzie związków zawodowych - fabryka Stellantis Gliwice zatrudnia ponad 1,8 tys. pracowników. Trwa rekrutacja załogi na drogą zmianę. Zakład produkuje dziennie około 130-140 samochodów dostawczych.

Z początkiem tego roku działające w Gliwicach spółki Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland formalnie połączyły się w jedną firmę - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Stellantis Gliwice, która jest producentem samochodów dostawczych.

Spółka Opel Manufacturing Poland przez ponad 23 lata - do końca listopada ub. roku - produkowała w Gliwicach samochody osobowe - łącznie powstało tu ponad 2,7 mln egzemplarzy różnych wersji Opla, głównie Astry pięciu generacji. Natomiast firma PSA MP przez kilka lat prowadziła warte w sumie blisko 300 mln euro przygotowania do otwarcia nowej fabryki dużych samochodów dostawczych dla marek Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. W sierpniu zeszłego roku rozpoczęła się ich testowa produkcja.

W ramach przygotowań do produkcji aut dostawczych w Gliwicach wybudowano nowe hale (powstało ok. 75 tys. m kw. powierzchni, oprócz istniejących ok. 180 tys. m kw.), w których zainstalowano nowe urządzenia, m.in. liczne roboty przemysłowe.

PAP/KG