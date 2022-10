W co gra Elon Musk?

Ostatnie posunięcia kontrowersyjnego miliardera są zastanawiające

Elon Musk lubi zaskakiwać niecodziennym podejściem do biznesu. Jest doskonałym przykładem nowego podejścia do budowania marki poprzez tzw. personal branding. Liczy się przede wszystkim jedna, wyrazista osoba, a dopiero potem idzie za nią marka. Elona Muska wszyscy kojarzą z Teslą, Space X oraz PayPall. Ale stoi także za wieloma innymi przedsięwzięciami. To, co go charakteryzuje, to specyficzne podejście do prezentowania siebie oraz swoich pomysłów. Chociaż dla wielu są one oburzające i kontrowersyjne, tak z całą pewnością nakręcają jego rozpoznawalność, a co za tym idzie – biznes.

Obecnie, miliarder na Twitterze podjął próby znalezienia idealnego rozwiązania dla wojny rosyjsko-ukraińskiej. Umieścił ankietę otwartą, w której zaproponował następujące rozwiązania:

• Dokonać powtórnego referendum na terytoriach zaanektowanych przez Rosję pod nadzorem ONZ.

• Ustanowić Krym oficjalnie częścią Rosji, jak to było od 1783 roku (do czasu błędu Chruszczowa).

• Zapewnienie dostaw wody pitnej do Krymu.

• Ukraina pozostaje neutralna.

Co więcej, w komentarzach Elon Musk uznał, że przypuszczalnie taki będzie wynik wojny, pytaniem jest tylko, ile jeszcze osób musi umrzeć.

Kontrowersyjne? Z całą pewnością, chociaż warto dodać, że miliarder nie raz i nie dwa wspierał wcześniej Ukrainę w wojnę.

Z kolei jak donosi CNN, Musk rzekomo jest tak blisko jak nigdy wcześniej od ostatecznego zakupienia Twittera. Dlaczego? Według nieoficjalnych doniesień, boi się on wyników rozprawy w sądzie i woli załatwić sprawę polubownie z dotychczasowym zarządem Twittera.

Zakup miałby się odbyć po wcześniejszej, proponowanej cenie, ustalonej podczas pierwotnych negocjacji. Potem jednak doszło do serii napięć pomiędzy Muskiem, a Twitterem, kiedy to przedsiębiorca uznał, że cena jest jednak za wysoka, Twitter nie szanuje swoich użytkowników oraz jest nieprzygotowany do przejęcia. Wiele osób twierdziło, że to gra pod to, by obniżyć cenę zakupu. Teraz jednak Musk rzekomo miał powrócić do oryginalnej ceny. Czy tak jest naprawdę? Póki co, nie wiadomo.

Elon Musk nie pierwszy raz jest autorem kontrowersyjnych treści. Przypuszczalnie, za większością z nich stoi dobry zespół marketingowy. Bowiem mimo zapewnień sceptyków, że biznesy Elona Muska są dobre tylko na papierze, jego majątek cały czas rośnie. Pytanie, co chce osiągnąć swoimi najnowszymi działaniami?

Źródło: CNC, Twitter