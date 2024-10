Droga, coraz droższa mała czarna

Reanimujący się kofeiną, by zachować maksimum produktywności w pracy, powinni właśnie wstać od biurka i iść po podwyżkę. Jak się okazuje, za najnowsze „paragony grozy” odpowiada kawa (a dokładnie kawa mielona). Zgodnie z najnowszymi danymi z aplikacji PanParagon jej cena poszybowała znacząco w górę w ciągu ostatnich dwóch lat – wskazuje portal bankier.pl

Po analizie 1,5 mln dowodów zakupu okazało się, że wśród podstawowych produktów najbardziej podrożała kawa mielona w opakowaniach po 500 g, deklasując m.in. cukier czy masło. We wrześniu 2022 roku za jej opakowanie trzeba było zapłacić średnio 19,99 zł, by w 2024 wysupłać z portfela już 29,90 zł - podaje bankier.pl.

Z wyliczeń cytowanych przez portal wynika, że znacząco podrożała również woda mineralna – butelka o pojemności 1,5 l 2 lata temu kosztowała ok. 1,86 zł, a w 2024 już 2,49 zł, co stanowi wzrost o ok. 34 proc..

Oprac. Sek

