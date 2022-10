Kunert: PiS zamknął 14 kopalni. Konfabulacja nie zna granic!

To mimo wszystko zaskakująca informacja. Rząd Ewy Kopacz zdecydował się na rezygnację z planów, które zakładały ograniczenie importu rosyjskiego węgla. To tym bardziej dziwne, że równocześnie gabinet pani premier zapowiedział restrukturyzację górnictwa, co przyniesie kolejne zamknięte kopalnie i tysiące górników pozbawionych pracy.