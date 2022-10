Meta walczy o życie. Użytkowników ubywa, a sprzedaż spada

W ciągu ostatniego roku Meta Platforms, dawniej Facebook, utraciła 60 proc. wartości, cena akcji Meta jest najniższa od 2019 r., a tegoroczne wyniki spółki sytuują ją wśród najgorzej prosperujących na indeksie S&P500 – informuje portal cnbc.com

Problemy Facebooka wydają się tylko rosnąć i wynikać mogą z kilu czynników. Jeden z nich to zmiana ochrony prywatności klientów spółki Apple, co skutkuje druzgoczącym obniżeniem dochodów z reklam u Facebooka. W lutym br. Meta Platforms zapowiadał, że jego przychody skurczą się w związku z tym o 10 mld dol. Inne wyzwanie Facebooka to coraz groźniejsza konkurencja ze strony TikToka.

Nie ma pewności, czy rdzeń biznesowy Facebooka nadal posiada zdolność odnoszenia sukcesu – mówi Laura Martin, analityk z firmy badania rynku Needham Research.

Miliony użytkowników w USA i Kanadzie miały ostatnio zamykać swoje konta na Facebooku, platformą coraz rzadziej interesują się milenialsi i pokolenie Z – twierdzi prawicowy amerykański publicysta Steve Turley. Przez mniejszą liczbę użytkowników z platformy rezygnują reklamodawcy, a przychody „Meta” szybko się kurczą. W konsekwencji Meta zmuszony jest do zamykania biur – ostatnio spółka zamknęła swoje biura na Manhattanie. Inną przyczyną zamykania biur jest wprowadzanie w spółce hybrydowego stylu pracy z domu. W Facebooku, jak informował New York Post, bez rozgłosu dochodzi jednak już także do zwolnień grupowych i dotyczyć to może nawet 15 proc. personelu Meta.

Cena akcji Meta na indeksie NASDAQ skurczyła się z ponad 330 dol. za akcję na początku roku do 133 dol. w październiku.

cnbc.com/YouTube/mt