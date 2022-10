Prezes PiS: ograniczenie nadużyć VAT-owskich umożliwiło zmianę sytuacji społecznej

Pieniądze zdobyte dzięki radykalnemu ograniczeniu m.in. nadużyć VAT-owskich umożliwiły zmianę sytuacji społecznej w Polsce - stwierdził w niedzielę w Sieradzu (woj. łódzkie) prezes PiS Jarosław Kaczyński

Podczas spotkania z mieszkańcami Sieradza prezes PiS wskazywał, że należy wspierać kulturę.

My to robimy. Ale przede wszystkim państwo musi być czynne w gospodarce. Muszą być wielkie inwestycje państwowe, przedsięwzięcia zmierzające do tworzenia potężnych podmiotów gospodarczych. I my to robimy. I robimy to wśród trudności, ale z sukcesem - mówił.

Ale przede wszystkim te zdobyte przez nas pieniądze, dzięki radykalnemu ograniczeniu nadużyć VAT-owskich, nadużyć, jeżeli chodzi o paliwo, innych nadużyć związanych np. z papierosami czy alkoholem - to właśnie umożliwiło nam zmianę sytuacji społecznej w Polsce ku większej równości, a przede wszystkim ku likwidacji tych najbardziej tragicznych cech społeczeństwa budowanego po 1989 r. - ocenił.