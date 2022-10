Redukcji cen gazu ciąg dalszy. Niższe już niemal o 70 proc!

We wtorek ok. godz. 17.45 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w dostawach na listopad taniał o ponad 13 proc. do 111 euro za MWh. Spadała też cena gazu w kontraktach grudniowych do ok. 141 euro za MWh. Cena gazu jest obecnie niższa o 68 proc. niż w sierpniu, kiedy kiedy za 1 MWh trzeba było płacić 349 euro

We wtorek po południu gaz w kontraktach listopadowych taniał o 13,2 proc. do 111 euro za MWh. Kontrakty grudniowe taniały z kolei o 8,5 proc. do 140,8 euro za MWh.

We wtorek rano kontrakty na gaz z dostawą w listopadzie oscylowały w ok. 120 euro za MWH. Gaz w kontraktach na grudzień kosztował w ok. 148 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie notowania przekraczały 349 euro za MWh.

Jedną z przyczyn obniżki cen gazu może być fakt, że obecnie więcej gazu jest sprowadzane do Europy tankowcami z Rosji, import LNG wzrósł o 50 proc.

Europa zwiększyła import skroplonego gazu z Rosji po tym, jak zmalały dostawy gazociągowe od Gazpromu. W ciągu pierwszych trzech kwartałów br. Unia zwiększyła import LNG z Rosji do 15 mld metrów sześciennych.

