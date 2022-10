Pod kogo podszywają się cyberprzestępcy?

W III kw. tego roku przestępcy najchętniej podszywali się pod DHL. Wizerunek firmy wykorzystywany był w 22 proc. wszystkich ataków typu brand phishing. Na drugim miejscu uplasował się Microsoft (16 proc.), natomiast na trzecim LinkedIn (11 proc.) Podobne ataki dotyczą także wizerunku Poczty Polskiej czy InPostu, przed czym niedawno ostrzegał CERT Polska.

Cyberprzestępcy w ostatnim czasie najczęściej wykorzystują wizerunek DHL w swoich kampaniach phishingowych – wskazują eksperci Check Point Research. Logo niemieckiej firmy logistycznej wykorzystywane było w 22 proc. ataków typu brand phishing. Innymi popularnymi markami są Microsoft oraz LinkedIn. W Polsce z kolei oszuści korzystają z wizerunku Poczty Polskiej oraz InPostu.

W pierwszych dwóch kwartałach 2022 r. cyberprzestępcy najczęściej podszywali się pod markę LinkedIn. Dziś jest to DHL, którego wizerunek wykorzystywany był w 22 proc. wszystkich ataków typu brand phishing. W trzecim kwartale na drugim miejscu uplasował się Microsoft (16 proc.), a na trzecie spadł wspomniany portal społecznościowy dla profesjonalistów wykorzystywany w 11 proc. wszystkich oszustw, w porównaniu do 52 proc. w pierwszym i 45 proc. w drugim kwartale. Wzrost DHL może być częściowo spowodowany globalną kampanią phishingową, przed którą gigant logistyczny ostrzegał na kilka dni przed rozpoczęciem kwartału.

Do czołowej „10” najczęściej wykorzystywanych marek zawitał również Instagram. Należące do Meta medium społecznościowe odegrało główną rolę w głośnej kampanii phishingowej „blue badge”, która została odkryta we wrześniu.