Nieudane referendum strajkowe w ZUS

Pracownicy ZUS nie poparli inicjatywy Związkowej Alternatywy (ZA) o przeprowadzeniu strajku. Referendum strajkowe zakończyło się porażką. ZA ma też inny problem - sąd w sprawie pracowniczej uznał, że Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w ZUS nie został formalnie utworzony.

Liderka Związkowej Alternatywy w ZUS Ilona Garczyńska opublikowała na portalu społecznościowym wyniki referendum strajkowego, które przeprowadzono w ostatnich tygodniach w Zakładzie. Za strajkiem głosowało 3545 osób na około 44 tys. pracowników ZUS.

Jeszcze w czasie trwania referendum rzecznik ZUS Paweł Żebrowski wskazywał na jego wadliwość.

Przyjęte przez ZZ Alternatywa w ZUS zasady przeprowadzenia referendum strajkowego powodowały, iż wynik głosowania nie jest miarodajny i weryfikowalny, przez co nie pozwoli na jednoznaczne i niepodważalne ustalenie, iż ewentualny strajk w Zakładzie uzyskał zgodę większości głosujących pracowników (zatrudnionych), przy frekwencji co najmniej 50 proc. pracowników (zatrudnionych) Zakładu. Zaproponowana formuła przeprowadzenia referendum pozwalała na to, że może w nim wziąć udział w zasadzie każda zainteresowana osoba, a nie tylko uprawniona na podstawie ustawy, czyli pracownicy ZUS – mówił Paweł Żebrowski.