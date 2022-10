Orlen zakończył budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych

Grupa Orlen zakończyła realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju. Instalacja o łącznej mocy 62 MW zlokalizowana w okolicach Wielbarka (woj. warmińsko-mazurskie) osiągnie pełne zdolności produkcyjne w pierwszym kwartale 2023 r. - podał koncern w piątek

Jak wskazała Grupa Orlen, farma fotowoltaiczna koło Wielbarka będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 30 tys. gospodarstw domowych.

W Wielbarku zakończyliśmy realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju. Panele o mocy 62 MW już w 1. kwartale 2023 r. będą w stanie zasilić czystą energią ponad 30 tys. gospodarstw domowych. To kolejna inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo energetyczne Polski - napisał prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek na Twitterze.

Fotowoltaika wraz z energetyką wiatrową i małymi reaktorami jądrowymi są filarami naszego strategicznego rozwoju, zwiększającymi bezpieczeństwo energetyczne kraju - powiedział Daniel Obajtek, cytowany przez spółkę. Pozwolą uniezależnić się od paliw kopalnych i umożliwią produkcję czystej, zielonej energii - dodał prezes.

Wskazał, że dzięki inwestycji realizowanej w Wielbarku łączne moce zainstalowane Grupy Orlen w panelach słonecznych zbliżyły się już do 100 MW.

Dzięki konsekwentnym inwestycjom zrealizowanym w ostatnich latach, tylko w drugim kwartale tego roku blisko 60 proc. z 2,7 TWh wyprodukowanej przez Grupę ORLEN energii pochodziło z nisko- i zeroemisyjnych źródeł – dodał Obajtek.

Farma fotowoltaiczna Wielbark rozpocznie pracę z pełną mocą w pierwszym kwartale 2023 roku, po rozbudowie dodatkowych stacji transformatorowych zwiększających potencjał przyłączeniowy i umożliwiających bezpieczny odbiór wyprodukowanej energii. Obecnie produkcja komercyjna prowadzona jest z paneli o mocy 12 MW podłączonych do sieci przesyłowej na wcześniejszym etapie inwestycji.

Na farmę fotowoltaiczną Wielbark składa się łącznie ok. 140 tys. paneli PV o mocy jednostkowej do 530 W. Instalacje obsługiwane są przez 337 inwerterów (falowników). Budowa farmy wymagała pozyskania 56 pozwoleń i użycia blisko 2,5 tys. ton stali. Obiekt powstał na obszarze 119 ha, głównie ziemiach niskiej klasy uprawnej.

Projekt został zrealizowany przez firmę Energa Wytwarzanie, spółkę zależną Energi z Grupy Orlen.

Strategia Rozwoju Grupy Orlen do roku 2030 zakłada konsekwentną rozbudowę nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych. Do końca obecnej dekady koncern ma osiągnąć moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach przekraczającą 2,5 GW, z czego aktualnie posiada w swoim portfelu ok. 0,7 GW. Największą przygotowywaną obecnie inwestycją jest morska farma wiatrowa Baltic Power o mocy do 1,2 GW, która od 2026 r. ma być w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 mln gospodarstw domowych - podano w komunikacie.

Czytaj też: Zaczęła się nagonka na przygotowania do budowy elektrowni atomowych w Polsce

PAP/KG