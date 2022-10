Dramat na Filipinach! Dziesiątki ofiar tropikalnego sztormu

Liczba ofiar śmiertelnych huraganu Ian, który w zeszłym tygodniu uderzył we wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, wzrosła do co najmniej 103, z czego większość osób zginęła na Florydzie, a kilka w Karolinie Północnej - podała agencja Reutera. Trwają poszukiwania ocalałych