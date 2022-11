Gaz tańszy nawet o jedną trzecią!

Ceny gazu, wbrew pierwotnym obawom, w najbliższych miesiącach będą spadać, zamiast wzrastać. Rodzą się jednak pytania o to, co dalej

Ceny gazu spadną w najbliższych miesiącach o około 30%. Tak przynajmniej wynika z przewidywań banku Goldman Sachs.

Na pierwszy rzut oka, są to bardzo pocieszające prognozy. Wysokie ceny gazu negatywnie przekładają się na całość gospodarki, odpowiadając za znaczącą składową inflacji.

Z czego wynika spadek cen gazu?

Po pierwsze, europejskie magazyny gazowe są właściwie pełne. Masowy import gazu, w obawie o całkowite odcięcie dostaw z Rosji, wywołał skok cen surowca. Teraz jednak, import służy jedynie pokryciu bieżących potrzeb, więc zapotrzebowanie na gaz znacząco zmalało. Obecnie, szacuje się, że europejskie magazyny są wypełnione nawet do 94%. Po drugie, dostawy LNG okazały się przebiegać sprawniej, niż przewidywano. Europejskie gazoporty są efektywne w przyjmowaniu surowca, a liczba jego dostawców okazała się większa, niż przewidywano jeszcze parę miesięcy temu.

Istotny wpływ ma również pogoda. Jesień 2022 jest dla Europy bardzo łagodna i na razie nie zapowiada się, by sezon grzewczy miał być intensywny. Oczywiście, może to jeszcze ulec zmianie, póki co jednak pogoda sprzyja Europie, nie zaś Rosji.

Rosną jednak obawy o dostępność gazu w przyszłości

Według danych The Dutch Title Transfer Facility, ceny za megawatogodzinę oscyluj obecnie w granicach około 120 euro. Goldman Sachs przewiduje, że do końca pierwszego kwartału spadną do poziomu 85 euro. Później jednak istnieje ryzyko znaczącego wzrostu kosztów surowca.

Przewidujemy dalszy spadek [cen gazu] do 85 euro w pierwszym kwartale, po czym gwałtownie wzrośnie w sezonie letnim – oznajmili analitycy z Goldman Sachs.

Jakie konkretnie ceny gazu są przewidywane? Na poziomie nawet 250 euro za megawatogodzinę pod koniec lipca.

Dużo zależy od sytuacji na świecie. Jeśli Chiny będą próbowały znacząco zwiększyć inwestycje, celem przyspieszenia rozwoju gospodarki, ceny gazu zdecydowanie wzrosną. Jednocześnie, nad Państwem Środka widnieje ryzyko załamania rynku nieruchomości, a w konsekwencji całej gospodarki. Wówczas spodziewać się można spadku cen gazu. Nie bez znaczenia będą inwestycje w odnawialne źródła energii oraz elektrownie jądrowe. Im szybciej zostaną one sfinalizowane, tym niższe będą ceny gazu.

Źródło: CNBC