Uwagi przedsiębiorców do zamówień publicznych tylko do grudnia

Do 16 grudnia przedsiębiorcy mogą zgłaszać uwagi i opinie dotyczące zamówień publicznych - poinformowało w czwartek PAP Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Resort przygotował specjalną ankietę w tej sprawie

Ankieta ma związek z uchwaloną przez rząd w styczniu tego roku Polityką Zakupową Państwa, czyli nowym podejściem do zamówień publicznych.

Chcemy poznać perspektywę przedsiębiorców, co do naszych planowanych działań w obszarze zamówień publicznych. To pozwoli na przygotowanie lepszej oferty edukacyjnej i szkoleniowej dla biznesu pod kątem udziału w przetargach - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.