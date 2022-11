Premier: ochrona rynku pracy to dla mnie priorytet

Polska z rekordowo niskim bezrobociem; Eurostat podał, że we wrześniu wyniosło ono zaledwie 2,6 procent. To dowód, że polityka rządu działa. Ochrona rynku pracy to dla mnie priorytet - napisał w piątek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Eurostat podał w czwartek, że stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, we wrześniu, wyniosła w Polsce 2,6 proc. i utrzymała się na takim samym poziomie jak w sierpniu. Liczba bezrobotnych we wrześniu wyniosła 448 tys., wobec 444 tys. w sierpniu. Do danych odniósł się na Facebooku premier Morawiecki.

Kolejny raz Polska z rekordowo niskim bezrobociem. Eurostat podał, że we wrześniu wyniosło ono zaledwie 2,6 procent. To drugi najlepszy wynik w Europie i dowód, że polityka rządu działa – napisał Mateusz Morawiecki.

Wiem, że wiele firm przeżywa dziś problemy w związku z inflacją i kryzysem energetycznym. Czasy są trudne. Ale ochrona rynku pracy to dla mnie priorytet - zapewniał Morawiecki.

Będziemy walczyć o miejsca pracy w Polsce i przyciąganie nowych przedsiębiorców. Bo kiedy kryzys minie, nie chcemy zaczynać od zera i ponad dziesięcioprocentowego bezrobocia jak 9 lat temu – dodał Mateusz Morawiecki.

Jak wskazał premier, zagrożenie jest naprawdę poważne.

Bezrobocie wzrasta nawet w najsilniejszych gospodarkach. We Włoszech wynosi 7,9 procent, w Hiszpanii ponad 12 procent. Setki tysięcy młodych ludzi tracą nadzieję na poukładanie sobie życia. Inflacja jest bardzo groźna, ale to bezrobocie może oznaczać dramaty milionów ludzi - podkreślił.

Według niego „Polacy wiedzą, jaka jest cena wysokiego bezrobocia. Doskonale pamiętają czasy Balcerowicza i Tuska”.

Nie dopuścimy, by tamta polityka wróciła - napisał szef rządu.

PAP/RO