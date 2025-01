Profilaktyka to klucz do dłuższego i aktywnego życia

Proces starzenia się społeczeństwa, wynikający między innymi z wydłużania się średniej długości życia, a także postępującego zmniejszania liczby urodzeń, sprawia, iż przed współczesnymi rynkami pracy stoją istotne wyzwania. Analiza danych demograficznych jednoznacznie wskazuje na rosnący udział osób w podeszłym wieku w populacji ogólnej, co znajduje realne odzwierciedlenie w strukturze zatrudnienia.

W Polsce proces ten nasila się na skutek postępu cywilizacyjnego, poprawy jakości życia oraz zaawansowania medycyny, wpływających na wydłużenie średniej długości życia ludności.

Wpływ starzenia się społeczeństwa na rynek pracy

Zmieniająca się struktura demograficzna powoduje wzrost udziału osób starszych w strukturze zatrudnienia, co wymaga dostosowania polityki rynku pracy do ich specyficznych potrzeb. Mimo wydłużania się liczby lat życia w zdrowiu, osoby starsze częściej borykają się z problemami zdrowotnymi, w tym chorobami przewlekłymi. Z danych Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) z 2021 r. wynika, że około 34 proc. Polaków w wieku 16 lat i więcej deklarowało występowanie długotrwałych problemów zdrowotnych, przy czym wskaźnik ten rośnie wraz z wiekiem: od 17 proc. w grupie wiekowej 30–44 lata, przez 31 proc. w grupie 45–59 lat, do 55 proc. wśród osób w wieku 60–74 lata.

Rola lekarza medycyny pracy w opiece profilaktycznej

Lekarze medycyny pracy odgrywają kluczową rolę w przedłużaniu zdolności do pracy osób starszych poprzez wczesną identyfikację zagrożeń zdrowotnych i regularne monitorowanie stanu zdrowia pracowników. Działania te obejmują ocenę możliwości wykonywania pracy w kontekście specyficznych zagrożeń występujących na stanowisku pracy oraz zmian fizjologicznych związanych z wiekiem. Ważnym aspektem jest też prowadzenie profilaktyki, obejmującej m.in. konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą oraz doradztwo w zakresie modyfikacji stanowisk pracy.

Opieka profilaktyczna nad starszymi pracownikami

Zmieniająca się struktura zatrudnienia wymusza rozszerzenie zakresu opieki profilaktycznej nad pracownikami starszymi. Lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na stopień, w jakim zmiany fizjologiczne i zdrowotne ograniczają zdolność do pracy. Ważne jest także wspieranie adaptacji stanowisk pracy, co może obejmować modyfikacje środowiska pracy lub przekwalifikowanie pracowników. Działania te powinny być realizowane w ścisłej współpracy z pracodawcami, którzy mogą wspierać zdrowie pracowników poprzez promowanie zachowań prozdrowotnych oraz zapewnianie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Zdrowie psychiczne a zdolność do pracy

Wydłużanie aktywności zawodowej stawia przed pracodawcami wyzwania związane z utrzymaniem zdrowia psychicznego starszych pracowników. Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie jego skutkom to istotne aspekty, które wpływają na możliwość kontynuowania pracy. Dlatego kluczowe jest zapewnienie wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, w tym dostępu do odpowiednich konsultacji specjalistycznych.

Edukacja w zakresie opieki profilaktycznej

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 opracował cykl broszur dotyczących opieki profilaktycznej nad starszymi pracownikami. Publikacje te, dostępne na stronie pracanazdrowie.pl, adresowane są do lekarzy medycyny pracy, pracodawców i pracowników. Zawierają szczegółowe informacje na temat zmian fizjologicznych związanych z wiekiem, zasad dobrej praktyki w opiece profilaktycznej oraz rozwiązań umożliwiających dostosowanie środowiska pracy do potrzeb starszych pracowników.

Starzenie się społeczeństwa i zmieniająca się struktura zatrudnienia wymagają holistycznego podejścia do opieki profilaktycznej nad pracownikami starszymi.

Kluczowe znaczenie ma wczesna identyfikacja zagrożeń zdrowotnych, regularne badania profilaktyczne oraz współpraca między pracownikami, pracodawcami i lekarzami medycyny pracy. Tylko kompleksowe podejście pozwoli na wydłużenie aktywności zawodowej i utrzymanie zdrowia pracowników w dynamicznie zmieniających się warunkach demograficznych i gospodarczych.

Filip Siódmiak

»» O formie fizycznej i duchowej czytaj też tutaj:

Czy grill jest zdrowy? Znamy odpowiedź!

Pracujesz siedząc za biurkiem? Rób częstsze przerwy

Jesteś szczęśliwy? Masz zdrowsze serce

Długa żałoba po śmierci bliskich może zagrażać zdrowiu

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje