Małe magazyny energii dla firm. Nowy gracz na rynku

Minutor Cellarium - spółka zależna Minutor Energia - zawarł z podmiotem prawa polskiego z kapitałem założycielskim polsko-ukraińskim umowę na dystrybucję magazynu energii MTR Cells K10 na terytorium Polski, Łotwy i Ukrainy, z zastrzeżeniem wyłączności na terenie całej Ukrainy z wyjątkiem obwodu mikołajowskiego, podał Minutor Energia

Kontrahent dysponuje strukturą umożliwiającą skuteczną dystrybucję magazynów energii na terytorium Ukrainy. Zarówno kontrahent, jak i osoby nim zarządzające, z sukcesami wprowadzili na rynek ukraiński i polski liczne produkty z sektorów petrochemicznego i kosmetycznego - czytamy w komunikacie.

Cellarium zobowiązuje się w trakcie obowiązywania umowy do nieudzielania innym podmiotom poza kontrahentem prawa do prowadzenia aktywnej sprzedaży magazynów energii na terenie Ukrainy, za wyjątkiem działań podejmowanych przez Cellarium. Kontrahent będzie prowadził sprzedaż dostarczonych przez Cellarium magazynów energii we własnym imieniu i na własny rachunek, pod znakami towarowymi i firmowymi Cellarium, podano także.

Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024 r. Zarząd szacuje, że wartość umowy w okresie podstawowym (do 31 grudnia 2024 r.) wyniesie nie mniej niż 2 515 800 zł netto.

Zarząd wskazuje, iż niniejsza umowa jest kolejną związaną z budową kanałów dystrybucyjnych autorskich magazynów energii zaprojektowanych i produkowanych przez Cellarium, rozszerzając na jej podstawie zakres terytorialny dystrybucji na terytorium Ukrainy i Łotwy - podsumowano.

Minutor Energia działa na szeroko pojętym rynku OZE, skupiając się aktualnie na kliencie biznesowym, angażuje się w projekty klastrowe, farmowe, a także przedsięwzięcia z zakresu magazynowania energii. Firma istnieje na polskim rynku od 2019 r., a w 2021 r. stała się spółką akcyjną notowaną na NewConnect.

