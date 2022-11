PIE: kolejne podwyżki stóp są mało prawdopodobne

Pomimo wysokiej inflacji kolejne podwyżki stóp procentowych są mało prawdopodobne – ocenia analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki. Jego zdaniem szczyt inflacji prawdopodobnie wystąpi w lutym 2023 r.

W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., stopa depozytowa – 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli wynosi 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli – 6,85 proc.

Jak wskazał w komentarzu przekazanym PAP analityk PIE Jakub Rybacki, taka wysokość stóp procentowych pozostaje zbliżona do pozostałych banków centralnych regionu Europy-Środkowowschodniej i jest zdecydowanie wyższa niż w strefie euro. „Kolejne podwyżki są mało prawdopodobne” - ocenił.

Dodał, że Narodowy Bank Polski opublikował także wynik projekcji inflacyjnej.

Analitycy po raz kolejny podnieśli szacunki w górę, w przyszłym roku wzrost cen dalej będzie dwucyfrowy, a cel inflacyjny zostanie osiągnięty najwcześniej w 2025 r. - zauważył Rybacki.

Jego zdaniem szczyt inflacji prawdopodobnie wystąpi w lutym 2023 r.

Według Rybackiego pomimo wysokiej inflacji przestrzeń do kolejnych podwyżek stóp procentowych jest ograniczona.

Ankieta kredytowa NBP wskazuje, że dotychczasowe działania w znacznym stopniu zamroziły aktywność – popyt na kredyt długoterminowy jest obecnie podobny do początków pandemii Covid-19 - zaznaczył przedstawiciel PIE.

Zwrócił uwagę na dane Biura Informacji Kredytowej, z których wynika, że rośnie odsetek kredytów hipotecznych spłacanych z opóźnieniem i to pomimo wdrożenia wakacji kredytowych. „Problemy ze spłatą dotyczą obecnie 4 proc. portfela” - wskazał.

Środowa decyzja RPP była drugą z rzędu o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie. Taką samą RPP podjęła w październiku. Wcześniej w cyklu podwyżek, który rozpoczął się w październiku 2021 r., Rada podnosiła stopy procentowe 11-krotnie. W tym roku podwyżek stóp nie było jedynie w sierpniu, kiedy RPP nie zbierała się z powodu przerwy urlopowej, oraz w październiku, kiedy Rada zdecydowała się nie zmieniać poziomu oprocentowania w NBP.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

PAP/KG