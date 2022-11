Co właściwie palimy w papierosach?

Dlaczego ludzie ciągle palą papierosy? Powszechną wiedzą jest, że to trucizna, która oprócz nieprzyjemnego zapachu z ust prowadzi także do poważnych chorób, takich jak nowotwory. Co takiego znajduje się w popularnych zwijanych rulonikach z tytoniem oraz jak wpływają na nasze zdrowie?

Co sprawia, że są tak niebezpieczne?

Przede wszystkim, tak jak alkohol i narkotyki, papierosy potrafią bardzo szybko uzależnić człowieka od ich palenia. Uzależniamy się tak naprawdę od momentu, w którym dym papierosowy dostaje się do płuc, tak aby później móc go wydmuchać. Tak jak z każdym uzależnieniem – im częściej to robimy, tym trudniej jest nam się od niego oderwać. Ponadto zawierają ponad 4000 różnych związków chemicznym, w tym nawet rakotwórczych.

Jak działa na organizm?

Gdy dym przedostanie się do płuc, na pęcherzykach płucnych osadzają się substancje smoliste, które zmniejszają ich pojemność. Oprócz tego wytwarzający się z papierosów tlenek węgla pomniejsza ilość tlenu, jaka dostaje się do czerwonych krwinek. Osoba paląca może mieć prawidłową ilość erytrocytów, ale co z tego, skoro nie będą one tak wydajne. Nie mogą one transportować tlenu po całym ciele, co skutkuje problemami krążeniowymi. Choć może to wielu osobom wydać się niezwykłe, to nikotyna tak na prawdę jest dla nas toksyczna. Pobudza układ nerwowy do dalszego palenia, ponieważ wyzwala w nas poczucie przyjemności, na przykład w momencie samego palenia. Charakterystycznymi objawami zatrucia nikotyną jest zmęczenie, brak energii, światłowstręt oraz zaburzenia percepcji. Z kolei pozostałe substancje znajdujące się w papierosach mają działanie mutagenne i zamieniają zdrowe komórki, w komórki nowotworowe. Pamiętajmy, że tak jak w przypadku alkoholu, tak i tutaj nie ma dawki, która byłaby dla nas bezpieczna. Oczywiście spalenie większej ilości papierosów niesie za sobą o wiele szybsze i bardziej poważne konsekwencje zdrowotne, lecz nawet już jeden wypalony papieros jest toksyczny i szkodliwy. Na dodatek palaczom bardzo trudno wyjść z nałogu, co tylko może pogłębiać dalsze problemy. W takim wypadku najlepiej udać się specjalistycznej poradni, w której dostaniemy w pełni profesjonalną pomoc.

A co, gdy nie palę, ale pali ktoś koło mnie?

Tak zwane bierne palenie okazuje się być równie niebezpieczne. Istnieje coś takiego jak environmental tabacco smoke. Jest to mieszanka dwóch rodzajów dymu tytoniowego, które osadzają się na każdej powierzchni wokół nas. Jeżeli palimy w samochodzie, to na fotelach i tapicerce, w domu, to na meblach i firankach. Osoba niepaląca, która tylko przebywa w takim pomieszczeniu, lub stoi obok palacza, jest tak samo narażona na szkodliwość papierosów. To właśnie dlatego często dzieci palaczy są regularnie podtruwane, co w przyszłości może zaowocować wieloma schorzeniami. Więc gdy nie palimy, to unikajmy również miejsc oraz przebywania w bezpośrednim kontakcie z osobą palącą.

Niebezpieczne substancje

W skręcanych papierosach znajdujemy wiele substancji toksycznych, w tym także te rakotwórcze. Są to m.in.: Kadm, piren, naftolamina, chlorek winylu, polon-210, uretan, dibenzoakrydyna, czy benzopiren.

Substancje te nie są naturalne, a gdy są wpychane do papierosów, a następnie przez nas spalane, to nic dziwnego, że są tak trujące. Producenci doskonale wiedzą co i w jakich ilościach dodawać, tak aby palenie było dla nas bardziej wciągające i uzależniające. Niektóre z nich poprawiają także smak i zapach, ponieważ palenie samych wysuszonych liści tytoniu samo w sobie nie zachęca do dalszego palenia. Dlatego warto rzucić palenie. Już dziś.

Filip Siódmiak